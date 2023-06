Scariolo: "Ci hanno castigati nel secondo tempo"

Il coach della Virtus Bologna: "Abbiamo affrettato qualche tiro, e loro invece hanno messo grandi tiri con grandi giocatori"

09-06-2023 23:13

Il coach della Virtus Bologna Sergio Scariolo ha commentato la sconfitta dei suoi in gara 1 della serie scudetto contro l’Olimpia: “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, portando in campo le idee che avevamo. Siamo stati avanti fino all’inizio dell’ultimo quarto. Fin lì avevamo un buon rendimento offensivo dei migliori difensori e un buon rendimento difensivo dei migliori attaccanti”.

“Entrambe le condizioni si sono poi smarrite, e l’Olimpia ci ha castigato molto bene. Abbiamo affrettato qualche tiro, e loro invece hanno messo grandi tiri con grandi giocatori. 1-0, complimenti a loro, giriamo pagina e pensiamo alla prossima”.

“Sono convinto che tutti riusciranno dopodomani a fare un passo avanti. Diamo merito a Milano, hanno messo tiri difficili, costringendoci a uscire di più. Ma ripeto che finchè abbiamo tenuto tutti in difesa e in attacco abbiamo avuto un rendimento globale siamo stati non solo in partita ma avanti, poi entrambe le condizioni sono venute meno”.