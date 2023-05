Scaroni difende Charles De Ketelaere

Il presidente del Milan a Rai radio 1: “Noi siamo capaci di attendere. De Ketelaere? Come con Tonali”

01-05-2023 11:56

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai radio 1 il presidente del Milan Scaroni ha parlato della situazione inerente il fantasista rossonero Charles De Ketelaere.

Il trequartista belga, arrivato in estate dal Club Bruges, non ha mantenuto le attese che ci si aspettava. Nessun problema per il numero 1 del Milan che, di Charles De Ketelaere, ha detto: “Noi siamo capaci di attendere”. Prosegue poi Scaroni: “Lo abbiamo già vissuto in passato con Sandro Tonali, all’inizio non è andato benissimo mentre oggi è uno dei punti di forza della squadra”.