Scelto l'arbitro di Inter-Juve: i nerazzurri toccano ferro

Previsioni rispettate, sarà Gianluca Rocchi l’arbitro di Inter-Juventus. Il fischietto della sezione di Firenze, classe 1973, dirigerà molto probabilmente per l’ultima volta il derby d’Italia. Di sicuro sarà il suo ultimo Inter-Juve a San Siro, visto che a fine stagione chiuderà la sua carriera. Una designazione che fa sorridere più i bianconeri dei nerazzurri, se si dà un’occhiata a precedenti e polemiche.

I precedenti – Nel corso degli anni Rocchi ha arbitrato l’Inter in 34 occasioni, mentre ha diretto la Juventus in una partita in più: 35. Tre, invece, sono state, le sfide tra Juventus e Inter da lui dirette, tutte a Torino. Per la prima volta, dunque, Rocchi dirigerà un derby d’Italia a Milano, una sfida – peraltro – molto importante per la classifica.

Le polemiche di ieri – Più interessante è però il riscontro di polemiche e lamentele. Anche in questa speciale classifica, l’Inter precede la Juventus: sono tanti i casi controversi con Rocchi, legati però – soprattutto – al passato remoto. Tra il 2006 e il 2011, infatti, si ricordano tante decisioni contro. Sette le partite incriminate, l’ultima delle quali – Inter-Napoli 0-3 dell’ottobre 2011 – conclusa addirittura con Rocchi accerchiato e il tecnico Ranieri trattenuto a fatica.

E quelle più fresche – Dopo cinque anni di allontanamento, nel 2016 il fischietto fiorentino è tornato ad arbitrare i nerazzurri. Polemiche recenti? Roma-Inter dello scorso anno (mancato rigore ai nerazzurri per contatto sospetto Manolas-Icardi, ma nel primo tempo rigore non dato ai giallorossi per fallo di D’Ambrosio su Zaniolo) e un mancato rigore su Icardi nel finale di Udinese-Inter, lo scorso maggio.

La tranquillità bianconera – E la Juve? Pochissime le lamentele quando ad arbitrare è Rocchi. Anzi, nessuna. A lamentarsi, semmai, sono gli altri. Tra i big match diretti dall’arbitro fiorentino si ricorda ancora per il vespaio di critiche uno Juve-Roma dell’ottobre 2014 (3-2), con gol decisivo di Bonucci probabilmente viziato da offside e Totti inviperito a fine gara. Più fresche le polemiche di marca partenopea per l’ultimo Napoli-Juventus al San Paolo (1-2), quello dell’espulsione di Meret che pure non aveva toccato Ronaldo in uscita.

L’uomo Var – Al Var ci sarà invece il pistoiese Irrati. Il migliore di tutti, almeno a detta degli esperti. Polemiche sul suo conto? Non troppe, a dire il vero. Irrati ha diretto la sfida tra Juventus e Inter dell’anno scorso, cavandosela piuttosto bene. Non ha buoni ricordi del fischietto toscano Higuain, che quando era al Napoli fu espulso a Udine e beccò tre giornate di squalifica: questa volta però i due saranno lontani, per arrivare a contatto con Irrati Higuain dovrebbe risalire tutto il primo anello di San Siro.

SPORTEVAI | 03-10-2019 11:08