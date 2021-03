Schachmann vince in extremis la Parigi-Nizza, beffa atroce per Roglic

Incredibile sfortuna per Primoz Roglic, lo sloveno che aveva dominato la Parigi-Nizza vincendo tre tappe e che invece oggi l’ha persa nel peggiore dei modi, cadendo due volte e arrivando a oltre tre minuti dal danese Magnus Cort Nielsen, vincitore dell’ultima tappa, Le Plan du Var-Levens.

Roglic, che già l’anno scorso aveva perso il Tour de France nella penultima tappa a cronoemetro in favore del connazionale Tadej Pogacar, si è trovato senza squadra e non è riuscito a riprendere il gruppo dei migliori comandato dal tedesco Maximilian Schachmann, che ha così vinto per il secondo anno consecutivo la “corsa del sole”.

