Scherma, c'è il Grand Prix di spada maschile e femminile

In scena nel weekend a Budapest

08-03-2023 14:08

Nel weekend tra il 10 e il 12 marzo andrà in scena a Budapest la prova del Grand Prix di spada maschile e femminile. Primi due giorni per le fasi dedicate alle qualificazioni e poi il gran finale di domenica con i tabelloni principali da 64 di entrambe le competizioni. Come sempre per i GP Fie, si disputeranno solo le gare individuali. Sono 24 in tutto gli azzurri del CT Dario Chiadò attesi sulle pedane magiare, equamente divisi tra uomini e donne.

Venerdì 10, a partire dalle 8.30, inizia la fase di qualificazione maschile. Sono sei i convocati per la trasferta in Ungheria: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara. A loro si uniscono gli autorizzati Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti.

Sabato 11 prende il via la fase a giorni per la qualificazione al tabellone da 64 di domenica. Anche per la gara femminile sono sei le convocate: Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Altre sei azzurre sono state autorizzate a partecipare: Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Alessia Pizzini e Gaia Traditi.

Domenica la giornata clou, con le fasi finali.