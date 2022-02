Scherma, in CdM terzo successo di fila per Alice Volpi

27-02-2022 10:56

Nuovo successo in Coppa del Mondo di Scherma per Alice Volpi che cala il tris. Dopo i successi delle prime due tappe di Coppa del Mondo a Saint Maur e a Poznan, oggi si è aggiudicata la vittoria anche a Guadalajara, in Messico. La fiorettista senese ha sfidato in finale l’americana Lee Kiefer, già finalista nella prova francese e, come allora, l’assalto si è concluso sul 15-14 in favore dell’azzurra.

In apertura di giornata la portacolori delle Fiamme Oro aveva battuto le due tedesche Aliya Dhuique-Hein (15-11) e Anne Sauer (15-5), poi sono iniziati i derby azzurri: il primo nel tabellone dei 16 contro Erica Cipressa, battuta 15-6, poi con Elena Tangherlini, superata 15-12, infine con Olga Rachele Calissi, sconfitta 15-3.

