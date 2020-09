Schira: “Non solo Morata, la Juve lavora al ritorno dell’ex”

Mentre sui quotidiani impazza il caso Suarez, la Juventus continua a lavorare sotto traccia per fornire ad Andrea Pirlo i rinforzi richiesti, soprattutto in attacco. Già perché Alvaro Morata potrebbe non essere l’unico colpo di Fabio Paratici per aumentare la qualità del pacchetto offensivo.

La Juve potrebbe riportare Kean in Italia

Secondo Nicolò Schira, infatti, la Juventus potrebbe presto riportare in serie A un talento che ha già vestito il bianconero. “La Juventus è ancora interessata a Moise Kean come possibile riserva in attacco – scrive su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport – Le trattative vanno avanti con il suo agente Mino Raiola, ma l’accordo non arriverà in tempi brevi. L’Everton vuole la cessione definitiva del giovane attaccante. La Juve preferirebbe un prestito con opzione di riscatto”.

Moise Kean, dunque, potrebbe tornare a Torino: il giovane attaccante, classe 2000, ha già giocato con la Juve nella stagione 2018/19, contribuendo allo scudetto con ben 6 reti in 13 presenze. Poi la cessione all’Everton, che pagò quasi 30 milioni di euro il suo cartellino.

In Premier Kean è riuscito a sfondare, ma il suo talento è fuori discussione e la Juventus crede che in Serie A il centravanti possa proseguire il suo percorso di crescita.

I tifosi delusi dalla scelta dell’obiettivo per l’attacco

Il nome di Kean, però, non esalta i tifosi bianconeri. “Ma la Juventus è bloccata in una macchina del tempo?” si chiede Matt, alludendo al fatto che, dopo Morata, Paratici andrebbe a prendere un altro ex. “Ma cosa dobbiamo farcene di Kean? Abbiamo bisogno di terzini!”, aggiunge Hmmm.

Una tesi sostenuta anche da Italian16: “Servono esterni”, scrive il tifoso postando la foto di Gosens dell’Atalanta. Deluso anche Inclosed: “Morata e Kean sono pessimi, ma perché la Juve non prende un grande attaccante da affiancare a Ronaldo?”.

SPORTEVAI | 25-09-2020 09:44