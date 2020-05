Schira: "Problemi sul riscatto, l'Inter dovrà calare il prezzo”

L’Inter è al lavoro soprattutto sul mercato in entrata, le ultime notizie danno per sempre più probabili gli ingaggi di Arturo Vidal dal Barcellona e di Dries Mertens come svincolato, dopo l’addio del belga al Napoli che appare sempre più vicino. In uscita, invece, Beppe Marotta lavora sotto traccia.

Il Bayern si tira indietro per Perisic

Secondo Nicolò Schira l’a.d. nerazzurro ha incassato una brutta notizia che potrebbe complicare le strategie dell’Inter. “Il Bayern Monaco ha deciso di non esercitare l’opzione per il riscatto di Ivan Perisic – ha scritto il giornalista su Twitter -. Ritiene troppo alto il prezzo di 20 milioni fissato nella scorsa estate con l’Inter. Nelle prossime settimane sono possibili nuovi contatti: ma il Bayern terrà il giocatore soltanto se il prezzo si abbasserà”.

Questo rappresenta un problema per Marotta, che contava di incassare tutta la cifra stabilita un anno fa nella trattativa con i bavaresi. La stagione di Perisic con il Bayern, d’altra parte, ha vissuto di alti e bassi: il croato è partito bene, per poi perdere il posto da titolare e poi fermarsi per infortunio, prima dello stop per coronavirus. In totale, è riuscito a mettere insieme 22 presenze in tutte le competizioni con 5 reti e 8 assist.

Le paure dei tifosi nerazzurri

All’Inter Perisic non avrebbe spazio – Conte è stato chiaro un anno fa sull’argomento – e ora i tifosi sono preoccupati. “Peccato, si poteva chiudere a 13-15 milioni. Onestamente chi li da 20 per Perisic?”, si chiede Marco, tra i follower di Schira.

“Troveranno un accordo, l’Inter abbasserà un po’ le pretese e si chiuderà”, dice fiducioso un altro Marco. Come lui la pensa Nico (“Vanno bene pure 15”), mentre Gf invita l’Inter a rivedere le sue idee sul croato: “Per meno di 20 milioni Perisic me lo tengo”.

SPORTEVAI | 15-05-2020 11:35