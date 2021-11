Scholes contro Pogba: "A 35 anni farà sempre le stesse stupidaggini"

03-11-2021 14:09

Se la notte di Bergamo ha consacrato una volta ancora la stella di Cristiano Ronaldo, lo stesso non si può di certo dire riguardo a Paul Pogba, autore di una prova piuttosto sottotono culminata nella sostituzione attorno al 70′, con Solskjaer che lo ha fatto accomodare in panchina inserendo Nemanjia Matic.

Nel post partita, negli studi di ‘BT Sport’, l’ex pilastro del Manchester United, Paul Scholes, non ha lesinato critiche nei confronti del centrocampista francese a seguito della sua gara insufficiente al Gewiss Stadium:

“Ha bisogno di qualcuno che gli parli tutto il tempo, qualcuno che rispetti e che abbia esperienza. È un giocatore esperto ma anche a 35 anni commetterà le stesse stupidaggini con la palla tra i piedi e la gente ormai lo sa. Il suo più grande problema è la concentrazione, a volte ha la testa tra le nuvole”.

Una situazione diametralmente opposta rispetto a quando il calciatore transalpino militava nella Juventus:

“Alla Juventus era un giocatore eccellente, ecco perché l’abbiamo preso, ma guarda chi aveva intorno: Pirlo, Chiellini, Bonucci e Buffon, un allenatore aggressivo, che gli stava addosso tutto il tempo ed è il trattamento di cui ha bisogno fino ai 35 anni”.

In questa prima parte di stagione Pogba non ha ancora trovato la via del goal in 13 gare ufficiali mettendo a referto 7 assist in Premier e ancora nessuno sul palcoscenico della Champions League.

