Sci, nel giorno di Brignone e Goggia c’è il dramma di Ortlieb: il messaggio di Sofia. Ansia per Tereza Nova: è in coma

E’ stata una giornata di gloria per i colori italiani a Garmisch. La discesa incorona ancora una volta Federica Brignone che centra la sua seconda vittoria in questa specialità e resta al comando della classifica della Coppa del Mondo generale. Una giornata completata dal secondo posto di Sofia Goggia.

Ma è stata anche una giornata di brutte notizie con la terribile caduta di Nina Ortlieb e le sue urla di dolore. Ma anche con le notizie che arrivano sulle condizioni della slovena Tereza Nova.

L’incubo di Nina Ortlieb

Una gara tiratissima quella andata in scena sulla pista di Garmisch-Partenkirchen, i fan italiani trattengono il respiro a ogni discesa visto che al comando c’è Federica Brignone con un solo centesimo di vantaggio nei confronti della compagna di squadra Sofia Goggia. Con il pettorale numero 20 è il turno di Nina Ortlieb. La sciatrice austriaca, nonostante un avvio di stagione deludente, è in grado di lottare per le posizioni che contano e nelle prove di giovedì e sabato ha fatto vedere delle ottime prestazioni.

Anche in gara dimostra di poter lottare per qualcosa di importante ma a poche porte dal traguardo commette un errore e cade. In un primo momento non sembra una brutta caduta, ma gli sci non si staccano e comincia la preoccupazione. Proprio nell’ultima parte della sua lunga scivolata si sentono le sue urla.

Il responso dei primi test

La gara si ferma a lungo per permettere ai soccorsi di entrare in pista e di fornire le prime cure a Ortlieb che viene portata immediatamente in ospedale. Il primo responso non è di certo positivo visto che il bollettino parla d una frattura alla parte inferiore della gamba destra, per lei ci sarà l’intervento numero 23 di una carriera molto sfortunata. Proprio Ortlieb era rientrata da poco nel circuito dopo un altro bruttissimo infortunio riportato nel dicembre del 2023 a St. Anton dove si fratturò tibia e perone. Per lei stagione finita e niente partecipazione ai Mondiali, ma dopo l’ennesimo infortunio anche la carriera potrebbe essere a rischio.

Nel pomeriggio sono arrivati anche i messaggi di auguri da parte di tantissime colleghe e tra queste anche Sofia Goggia che nel commentare la sua gara di oggi non dimentica l’austriaca: “Un augurio enorme a Nina Ortlieb: sono con te, oggi più che mai”.

Ansia per le condizioni di Tereza Nova

Una brutta caduta nelle prove della discesa di venerdì ma ora il livello di allarme sulle condizioni di Tereza Nova continua a crescere. Le ultime notizie sulla 26enne ceca non sono affatto rassicuranti con la Federsci della Repubblica Ceca che ha rivelato che la sciatrice è stata posta in coma farmacologico: “Tereza è stata sottoposta a un intervento per ridurre il gonfiore cerebrale presso l’ospedale di Murnau e rimarrà in coma farmacologico per tutto il tempo che il team medico riterrà necessario”.

Un terribile incidente quello di Tereza sulla pista di Garmisch che ha sconvolto l’intera nazionale ceca al punto che la sua compagna di squadra Ester Ledecka ha deciso di non prendere parte alla gara di oggi: “Stiamo tutti pensando a Tereza in questo momento e le auguriamo tanta forza a una pronta guarigione”.