Sci alpino, il calendario della Coppa del Mondo femminile 2020-21

La Coppa del mondo di Sci Alpino femminile 2020-21 prevede complessivamente 34 gare. L’inizio della stagione è avvenuto a Soelden in Austria il 17 ottobre, il gran finale è invece previsto a Lanzerheide in Svizzera il 21 marzo 2021. Il calendario prevede 8 slalom più uno in notturna, 9 slalom giganti, 7 SuperG, 8 discese libere e 1 slalom parallelo. Ci sono tappe immancabili come Garmisch, St.Moritz e Crans Montana, non c’è per esempio Cortina. In Italia solo una prova quella di Plan de Corones il 26 gennaio. Inutile dire che la stagione si annuncia tribolata a causa dell’emergenza Covid per cui non ci sarà da stupirsi se il calendario potrà essere ritoccato qua e là.

Date e orari delle gare di coppa del mondo di sci femminile 2020-21

Data Ora Luogo Naz Specialità 2020 17-ott 10:00 Soelden AUT Gigante 13-nov 17:00 Lech/Zuers AUT Parallelo 21-nov 10:15 Levi FIN Slalom 22-nov 10:15 Levi FIN Slalom 5-dic 11:30 St. Moritz SUI Super-G 6-dic 11:30 St. Moritz SUI Super-G 12-dic 09:30 Courchevel FRA Gigante 13-dic 09:30 Courchevel FRA Gigante 18-dic 10:30 Val d’Isere FRA Discesa 19-dic 10:30 Val d’Isere FRA Discesa 20-dic 11:00 Val d’Isere FRA Super-G 28-dic 10:00 Semmering AUT Gigante 29-dic 15:15 Semmering AUT Slalom 2021 3-gen 12:30 Zagabria CRO Slalom 9-gen 11:45 St. Anton AUT Discesa 10-gen 11:30 St. Anton AUT Super-G 12-gen 18:00 Flachau AUT Slalom in notturna 16-gen 11:00 Maribor SLO Gigante 17-gen 09:15 Maribor SLO Gigante 23-gen 10:00 Crans Montana SUI Discesa 24-gen 11:30 Crans Montana SUI Discesa 26-gen 10:30 Kronplatz ITA Gigante 30-gen 11:00 Garmisch GER Discesa 31-gen Garmisch GER Super-G 27-feb 04:00 Yanqing CHN Discesa 28-feb 04:00 Yanqing CHN Super-G 6-mar 09:30 Jasna SVK Gigante 7-mar 09:30 Jasna SVK Slalom 12-mar 13:30 Are SWE Slalom 13-mar 10:30 Are SWE Slalom 17-mar 11:00 Lenzerheide SUI Discesa 18-mar 09:30 Lenzerheide SUI Super-G 20-mar 10:30 Lenzerheide SUI Slalom 21-mar 09:00 Lenzerheide SUI Gigante

Dove vedere le gare di coppa del mondo di sci femminile 2020-21 in tv e streaming

La coppa del mondo di sci si può vedere su Dazn che copre tutte le tappe del calendario. Per sottoscrivere l’abbonamento clicca qui

Le gare sono visibili anche sui canali tematici della Rai e in streaming anche su RaiPlay.

VIRGILIO SPORT | 20-10-2020 18:05