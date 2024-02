Sci alpino, infortunio Sofia Goggia: il silenzio di Federica Brignone, i social sostengono la “regina delle nevi”

L’infortunio di Sofia Goggia fa tremare gli appassionati italiani, Federica Brignone per il momento sceglie la strada del silenzio: lo stop tiene il mondo dello sci con il fiato sospeso

L’infortunio di Sofia Goggia è una doccia freddissima per il mondo dello sci italiano e per il mondo dello sport in generale. La “Regina delle Nevi” si deve arrendere ancora una volta alla sfortuna che l’ha costretta a subire un nuovo intervento dopo la brutta caduta in allenamento.

Sofia Goggia: l’ennesimo infortunio

Ancora un infortunio, lo sci sa essere uno sport crudele e anche stavolta lo ha dimostrato nei confronti di Sofia Goggia. La bergamasca ha riportato una frattura di tibia e malleolo e nella giornata di oggi è stata immediatamente sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre le fratture. Ora però arriverà il momento più difficile per l’atleta azzurra che tra 40 giorni comincerà la fisioterapia; nella speranza che anche stavolta i tempi di recupero siano più brevi del previsto.

Federica Brignone sceglie la strada del silenzio

Dai social della squadra azzurra non sono ancora arrivati commenti sullo sfortunato infortunio di Sofia Goggia. Anche la sua compagna di squadra, Federica Brignone, sceglie la strada del silenzio. La sciatrice azzurra ha pubblicato una storia su Instagram con l’immagine di alcune vette incorniciate da una finestra. Una scelta del silenzio che suona potente ma che può anche essere spiegata dalla volontà di provare a tenere lontani dalla testa il concesso stesso di infortunio che in una disciplina come quella dello sci alpino, soprattutto per chi fa le competizioni veloci, rappresenta sempre una grandissima preoccupazione.

I social a supporto di Sofia Goggia

La notizia è rimbalzata come un fulmine anche sui social. L’atleta azzurra è una delle più seguite e amate del mondo dello sport italiano, un personaggio forte che a volte è stata anche fortemente criticata per le sue dichiarazioni. Ma oggi ogni tipo di divisione è stata messa da parte. C’è anche chi ripesca un simpatico video nel quale la “Regina delle Nevi” si lancia in un improbabile dialetto napoletano.

Tutti però sono d’accordo sul fatto che se c’è una campionessa in grado di rialzarsi da una situazione del genere sia propria Sofia Goggia: “E’ una campionessa straordinaria, orgoglio dello sport italiano. Tornerai presto più forte di prima”. E ancora: “L’unica cosa in grado di fermare (quasi) sempre Sofia Goggia è la sorte. Rimettiti presto campionessa che ci sono un mondiale e le Olimpiadi da andarsi a prendere”.

