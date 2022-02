Sci Alpino: Kristoffersen fa suo lo slalom di Garmisch, Vinatzer 7°

26-02-2022 14:36

Parla norvegese il primo slalom di Garmisch andato in scena quest’oggi. Henrik Kristoffersen, secondo dopo la prima manche, ha fatto sua la gara tra i pali snodabili in Germani chiudendo davanti allo svizzero Loic Meillard (+0”14) e all’austriaco Manuel Feller (+0”51).

Per il 27enne di Lørenskog (ora più vicino al pettorale rosso del connazionale Braathen) arriva così il 1° successo della stagione, il 20° in slalom in Coppa del Mondo, specialità in cui, dopo Noel, Foss-Solevaag, Strolz, Braathen, Ryding e Strasser, Kristoffersen diventa il settimo vincitore differente in altrettante prove disputate.

Giornata piuttosto amara per i colori italiani con Alex Vinatzer unico azzurro nella top ten (7° a 1”04). Stefano Gross (11° a +1”29), Tommaso Sala (quattordicesimo a +1”56) e Giuliano Razzoli (ventunesimo a +2”14) hanno infatti concluso più indietro, mentre Simon Maurberger, Federico Liberatore e Tobias Kastlunger non sono riusciti a qualificarsi.

