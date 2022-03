Sci alpino, Kvitfjell: Hintermann e Alexander vincono a pari merito

04-03-2022 14:41

Un podio per due. Spettacolo nella prima discesa in programma a Kvitfjell dove a vincere sono due sciatori: Cameron Alexander e Niels Hintermann.

Per il canadese primo successo della carriera in Coppa del Mondo mentre lo svizzero, torna al successo cinque anni dopo la combinata di Wengen. Su una pista ai limiti della perfezione, lo svizzero ha fatto la differenza nella parte centrale del tracciato, mentre il canadese ha dato tutto in quella finale riuscendo a recuperare lo svantaggio a Hintermann, appaiandolo definitivamente sul podio.

Sul terzo gradino del podio ci sale l’austriaco Matthias Mayer, che ha chiuso a 12 centesimi dalla coppia di testa. Completano la top-5 lo svizzero Beat Feuz (+0.19), che ha preceduto Aleksander Aamodt Kilde (+0.20).

Da sottolineare la prova di Guglielmo Bosca: l’italiano alla fine chiude nono conquistando il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. Non ci sono invece notize esaltanti per Dominkik Paris (+0.70) che chiude la Top-10 e dice addio ai sogni di gloria.

Tra gli altri italiani ottima la prova di Nicolò Molteni (+0.88): la sua prestazione gli permette infatti di conquistare il quattordicesimo posto, che come per Bosca, rappresenta il suo miglior risultato in carriera. Fuori dai punti gli altri azzurri: Matteo Marsaglia (+1.46), Mattia Casse (+1.68), Christof Innerhofer (+1.92) e Pietro Zazzi (+2.22).

