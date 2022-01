Sci alpino: Sara Hector vince il gigante di Kronplatz

25-01-2022 15:16

Terza vittoria stagionale per Sara Hector che beffa la Vlhova che conduceva nella prima manche di stamane. La svedese si aggiudica il sesto appuntamento tra le porte strette della Coppa del Mondo di sci alpino, con 0”15 di margine sulla slovacca.

Terzo gradino del podio per la francese Tessa Worley (+0”52) che grazie al suo risultato, relega in quarta piazza Federica Brignone (+0”57), soltanto quinta la detentrice del pettorale giallo Mikaela Shiffrin (+0”81). Niente da fare nemmeno per Marta Bassino: prova opaca per lei che giunge al traguardo in settima posizione (+0”99) alle spalle della norvegese The Louise Stjernesund (+0”92).

Top ten completata dall’altra scandinava Ragnhild Mowinckel (+1”04), la slovena Ana Bucik (+1”23), in grado di recuperare 20 posizioni nella seconda manche e la polacca Maryna Gasienica-Daniel (+1”32).

Non porta bene la pista “Erta” all’Italia: le altre azzurre infatti, Karoline Pichler, Roberta Midali, Roberta Melesi, Vivien Insam e Ilaria Ghisalberti non hanno passato il taglio della prima manche.

Grazie al successo odierno, la svedese rafforza la leadership nella classifica di specialità con 95 punti di vantaggio su Tessa Worley e 101 su Mikaela Shiffrin che deve tenere molto alta la tensione visto che Petra Vlhova ha ridotto sensibilmente il gap in in graduatoria portandosi a sole 17 lunghezze da “Her Majesty”.

Prossimo appuntamento nel weekend a Garmisch-Partenkirchen dove sono in programma una discesa ed un superG.

