Sci Alpino: Schladming sorride a Strasser, beffa Vinatzer

Resta un tabù la vittoria nello slalom di Coppa del Mondo per gli uomini italiani. Come pochi giorni fa a Kitzbuhel, anche a Schladming gli azzurri si mettono nella posizione migliore per inseguire il successo ma nella seconda manche non riescono a centrare l’appuntamento con la storia.

Il dispiacere più grande, in chiave Italia, è per Giuliano Razzoli il quale, dopo aver concluso in 2ª posizione la prima manche, inforca nella seconda ed esce mestamente di scena sprecando una ghiotta occasione.

A differenza sua, Alex Vinatzer invece riesce a concludere la gara ma per soli 4 centesimi manca l’aggancio sul podio ottenendo quindi un 5° posto che sa davvero di beffa. Poco dietro, risponde ancora una volta presente Tommaso Sala che, con il 7° posto finale, si mette in tasca la convocazione per le Olimpiadi di Pechino.

Olimpiadi in cui vedremo sicuramente Linus Strasser, alla terza vittoria nel circuito bianco: il tedesco, recuperando ben sedici posizioni rispetto alla prima manche, ha chiuso davanti al norvegese Atle McGrath e al padrone di casa Manuel Feller (bravo a rimontare bn 25 posizioni) rilanciando così le proprie quotazioni per la rassegna a cinque cerchi.

Di seguito la top ten dello slalom di Schladming, gara dove, oltre agli azzurri già citati, Moelgg e Maurberger hanno chiuso in 22ª e 24ª posizione, mentre Gross non ha terminato la sua prova.

1 Linus Strasser 1’46.00

2 Atle Lie McGrath +00.03

3 Manuel Feller +00.39

4 Henrik Kristoffersen +00.42

5 Alex Vinatzer +00.43

6 Sebastian Foss Solevåg +00.45

7 Tommaso Sala +00.61

8 Alexander Khoroshilov +00.62

9 Clément Noël +00.63

10 Tanguy Nef +00.64

