Sci alpino, Shiffrin: "Non gareggerò in discesa libera"

30-09-2022 19:31

Mikaela Shiffrin ha 27 anni e non è ancora appagata, nonostante le 4 Coppe del Mondo vinte e una bacheca colma di medaglie (3 alle Olimpiadi e 11 ai Mondiali, sono 9 gli ori): “Nel periodo di preparazione ho avvertito meno situazioni fuori dal mio controllo rispetto agli anni precedenti: io rendo al massimo quando tutto è al suo posto e aver concluso gli allenamenti in Cile con un allenamento di gigante davvero fluido è soddisfacente”.

L’obiettivo di stagione, oltre alla quinta sfera di cristallo che la porterebbe a un’incollatura da Annemarie Moser-Proell, sono i Mondiali di Courchevel-Méribel e la strategia per primeggiare nella classifica generale è chiara: “Avvicinandomi alla fine della carriera, cerco di fare scelte intelligenti” ammette “Farò un po’ di lavoro in velocità, ma punterò più che altro a qualche ulteriore gara in super-g, vedremo poi se inserire la discesa. Non prenderò parte allo Speed Opening del 5-6 novembre a Zermatt-Cervinia“.

E’ a Soelden che comincia la stagione, il 22 ottobre: “Difficile capire a quale livello ti trovi, e così quello delle avversarie. So che mi sentirò un po’ nervosa e allo stesso tempo eccitata” afferma la sciatrice di Vail.