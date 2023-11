Sci alpino slalom femminile, a Killington: Rossetti immensa quinta, vince sempre la Shiffrin

Ottimo risultato per Marta Rossetti che grazie a una seconda manche meravigliosa riesce a portare a casa il suo miglior piazzamento in carriera e uno dei migliori per le ragazze dello slalom

26-11-2023 20:00