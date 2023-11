Sci alpino gigante femminile a Killington, Bassino e Brignone a un passo dal podio, in testa la Robinson

La prima manche dello slalom gigante femminile di Killington, negli Stati Uniti, vede la neozelandese Robinson al primo posto; quarto posto per Marta Bassini, sesta Federica Brignone, 14esima Sofia Goggia

25-11-2023 17:11

L’Italia ci prova. Dopo un inizio di coppa del Mondo dominato dal maltempo, il circo bianco si sposta sulle nevi statunitensi di Killington per la prova di gigante femminile. La prima manche sorride alle azzurre con Marta Bassino in quarta posizione e Federica Brigonone in sesta. Più attardata invece Sofia Goggia autrice comunque di una buona prova.

Bassino quarta, sesto posto per Brignone

Prova di ottimo livello per Marta Bassino che comincia benissimo sulla pista statunitense e riesce a fare una buonissima parte di gara, nella seconda parte però qualche piccolissima sbavatura non le consente di spingere al massimo e finisce con il tempo di 56”18.

Prestazione buona anche quella di Federica Brignone che sulle nevi statunitensi ci mette qualche secondo prima di trovare il giusto feeling ma poi con una seconda parte di gara positiva riesce a firmare il cronometro sul tempo di 56”45.

Sembra aver ritrovato il giusto equilibrio in gigante anche Sofia Goggia che scende con il pettorale numero 31 e fa subito vedere di essere in un buon momento di forma, la sua prova è più che positiva e chiude al 14esimo posto a 1”57 dalla prima della classe.

Robinson in gran forma, quinta la Shriffin

La prima manche vede al primo posto la neozelandese Alice Robinson, autrice di una gara al limite della perfezione negli Stati Uniti. Ma nelle prime posizioni ci sono tutte le solite note con la svedese Hector che chiude seconda, e l’idolo di casa Mikaela Shriffin che si ferma al quinto.

Gigante femminile Killington, la prima manche: