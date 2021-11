Sci Alpino, Slalom Levi: Vlhova vince per la quarta volta consecutiva

21-11-2021 15:32

Nel secondo slalom della stagione di Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino il podio è sempre quello, ovvero Petra Vlhova prima imbattibile assieme a Shriffrin e Duerr. La slovacca resta in testa dall’inizio alla fine e dopo Igor, Pepi, Lujza e Michal arriva la quinta renna in casa Petra Vlhova. La quarta consecutiva.

Si mangia un po’ le mani la statunitense Mikaela Shiffrin, che perde di fatto per un errore ad inizio muro che le costa il primo posto. La coppia Vlhova-Shiffrin realizza l’ennesima doppietta da record in slalom e ora viaggia appaiata in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, a quota 260 punti. La distanza tra le due è di appena 47 centesimi.

Rimonta e podio per la tedesca Lena Duer, ma la Germania tutti ottiene ottimi risultati oggi a Levi con quattro atlete a punti. Elogio all’azzurra Martina Peterlini, unica italiana a qualificarsi per la seconda manche e ottenere punti preziosi nella classifica di specialità. Chiude 16°, rimontando nove posizioni e ottenendo il suo terzo miglior risultato in carriera.

Questa la Top-10

1. P. VLHOVA (SVK) 1:45.22

2. M. SHIFFRIN (USA) +0.47

3. L. DUERR (GER) +0.78

4. W. HOLDENER (SUI) +0.97

5. M. GISIN (SUI) +1.24

6. M. DUBOVSKA (CZE) +1.40

7. A. BUCIK (SLO) +1.46

8. K. LIENSBERGER (AUT) +1.64

9. K. TRUPPE (AUT) +1.66

10. K. HUBER (AUT) +1.77

