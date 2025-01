Sci Alpino Supergigante Wengen, la prima volta di von Allmen, ma l'Italia c'è: Paris quinto, Casse sesto

Arriva sul Lauberhorn la prima vittoria in carriera di Franjo von Allmen, che resiste al gran ritorno nel finale di gara di Kriechmayr. Male Odermatt, alle spalle di Paris e Casse.

Era solo una questione di tempo: Franjo von Allmen aveva fatto capire da un pezzo di avere la stoffa per rompere l’incantesimo e conquistare il primo successo in Coppa del Mondo, e puntuale la prima bandierina è arrivata nella tappa “casalinga” di Wengen, dove per la Svizzera in supergigante è stata festa grande. Franjo primo davanti al sempreverde Kriechmayr e all’altro elvetico Rogentin, ma subito dopo c’è una decisa spruzzata d’azzurro con Paris e Casse preceduti da Crawford, ma comunque capaci di mandare segnali anche in vista della discesa di domani. Insomma, qualcosa su muove nel settore velocità, e in vista dei mondiali di Saalbach non è necessariamente una cattiva notizia.

Von Allmen, una gara da “maestro”. Kriechmayr da applausi

Sul Lauberhorn però è stata soprattutto la giornata che Von Allmen aspettava. Perché dopo diversi piazzamenti sul podio era inevitabile che la vittoria dovesse arrivare, per giunta in una delle tappe più iconiche del panorama della velocità. Il 23enne di Boltigen ha sfruttato il pettorale basso trovando una pista praticamente perfetta, dando lezioni a tutti i rivali nella parte centrale del tracciato, salvo pagare dazio a un po’ di fatica nell’ultimo settore, proprio dove Kriechmayr è andato a un passo dal rimetterlo nel mirino recuperando quasi tre dei 4 decimi di ritardo che aveva dopo tre quarti di gara.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla fine per von Allmen la luce è rimasta verde: la Kernen-S interpretata meglio di qualunque altro collega ha fatto tutta la differenza del mondo, e gli ha permesso finalmente di salire sul gradino più alto del podio e mettere tutti in fila. Sul podio ha trovato posto anche Stefan Rogentin, partito con il pettorale numero 11, ma capace di firmare il miglior intertempo nella parte alta, riuscendo poi a limitare i danni nel finale, seppur chiudendo a 58 centesimi dal vincitore. E dietro di lui, in pochi centesimi si sono ritrovati in tanti.

Paris e Casse, l’Italia allora sa andare forte…

Crawford è tornato a battere un colpo come non faceva da tempo, ma di sicuro fanno più notizia il quinto posto di Paris e il sesto di Casse. Soprattutto Domme ha dimostrato di sentirsi molto a suo agio su una pista dove pure in passato non è mai riuscito a trovare il guizzo (è una delle poche nelle quali non è mai riuscito a vincere). Il carabiniere di Merano ha ottenuto il miglior piazzamento stagionale grazie a un finale nel quale ha recuperato tanto tempo sugli avversari (solo Kriechmayr ha fatto meglio di lui), mentre Casse ha pagato a caro prezzo un errore all’entrata della Kernen-S che gli è costato almeno mezzo secondo, e senza quel mezzo secondo perso nessuno gli avrebbe negato la possibilità di mettere piede sul podio di giornata.

Giornata abbastanza negativa per Marco Odermatt, forse il più atteso dal popolo elvetico: un grosso errore a metà gara gli è costato 8 decimi e l’ha fatto scivolare al settimo posto a un secondo da von Allmen. Per l’Italia in top 20 Giovanni Franzoni e Christof Innerhofer.

Supergigante Wengen: classifica finale