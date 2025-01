Sci alpino, gigante Adelboden: Meillard guida la truppa svizzera, De Aliprandini e Della Vite ci provano

La Svizzera fa da dominatrice nella prima manche del gigante con Meillard primo e Odermatt terzo, Italia in difficoltà ma De Aliprandini e Della Vite fanno sperare per la seconda prova

E’ la Svizzera a farla da padrone nella prima manche dello slalom gigante di Adelboden con Meillard primo e Odermatt terzo, e il solo Kristoffersen che prova a guastare la festa elvetica che si alimenta anche grazie a Thomas Tumler. L’Italia ci prova con tre atleti nella seconda manche.

Meillard davanti a tutti, Odermatt si salva

La prima manche è dello svizzero Loic Meillard che mette insieme una prova solida e senza grandi errori. Alle sue spalle si piazza il norvegese Kristoffersen. Mentre Odermatt dopo una prima parte di discesa piuttosto complicata, dimostra di sapere trovare le risorse giuste quando servono e nel finale mette insieme una clamorosa rimonta che gli consente di chiudere al terzo posto complessivo e di essere pronto a lottare per la vittoria nella seconda manche.

Italia in difficoltà, bene De Aliprandini e Della Vite

Luca De Aliprandini prova a partire a tutta nel primo tratto, buttandosi giù con la voglia di provare a dare il tutto per tutto ma la strategia non paga sin dai primi metri. Il primo intermedio dell’azzurro è disastroso con l’azzurro che rischia subito di uscire, ma la seconda parte di gara è fantastica con Luca che perde solo 6 centesimi nel restante tratto dallo svizzero Meillard. Alla fine però quell’errore nella parte alta lo penalizza moltissimo e nella seconda manche servirà una super rimonta per provare a ottenere un buon risultato.

Va decisamente peggio ad Alex Vinatzer. La voglia di provare a riscattare il brutto errore in slalom non si concretizza in una prestazione positiva per l’azzurro che termina lontanissimo dai migliori chiudendo a 2”12 dai migliori ma che proverà a rifarsi nella seconda prova. E ancora peggio a Giovanni Borsotti che strappa la qualificazione proprio per un soffio. A strappare un sorriso riesce Filippo Della Vite che riesce a mettere insieme una manche molto convincente centrando con autorità la qualificazione alla seconda manche.

Sci alpino gigante maschile Adelboden, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo dello slalom gigante di Adelboden valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile:

L. Meillard (SVI) in 1’15”15 H. Kristoffersen (NOR) a 0”27 M. Odermatt (SVI) a 0”34 A. McGrath (NOR) a 0”35 T. Tumlerr (SVI) a 0”68

Gli italiani

12. L. De Aliprandini (ITA) a 1”40

15. F. Della Vite (ITA) a 1”63

18. A. Vinatzer (ITA) a 2”12

G. Borsotti (ITA) a 3”09