Sci Alpino Slalom Madonna di Campiglio, McGrath fa il vuoto nella prima manche. Fuori Noel e Vinatzer

Sulla 3Tre di Madonna di Campiglio è McGrath a dettare legge dopo la prima manche: Meillard e Kolega a 6 decimi di distanza. Vinatzer inforca dopo una buona run

La 3Tre di Campiglio porta tutti a scuola, e la Norvegia di questi tempi è la nazione che riesce a esaltarsi meglio di qualunque altra scuola. Anche se stavolta soltanto Atle Lie McGrath ha saputo interpretare a dovere la mitica pista di Madonna di Campiglio: la prima manche è affare tutto suo, con distacchi importanti rifilati ai tanti protagonisti attesi nella prima notturna del nuovo anno.

Meillard sorprende, Kristoffersen “spreca” l’occasione

McGrath ha rifilato più di 6 decimi a un redivivo Loic Meillard (gravato sempre da problemi alla schiena) e al sempre meno sorprendente (perché ormai solida certezza) croato Samuel Kolega. Un decimo dietro Feller e Strasser, poi distacchi tutti sopra il secondo, con Amiez, Matt e Popov davanti a Kristoffersen che è uno dei grandi delusi di giornata (almeno per ora), tenuto conto che la tracciatura era stata effettuata dal suo allenatore.

McGrath la differenza l’ha fatta da metà gara in poi: soprattutto è il terzo intermedio (quello sul ripido) d aver offerto una netta spaccatura fra sé e il resto del mondo, il punto dove si sono registrati i maggiori distacchi. La facilità d’esecuzione del norvegese, sceso con il pettorale numero 2, è parsa evidente a tutti: se nella seconda manche dovesse ripetersi, impossibile pensare di buttarlo giù dal primo gradino del podio. Anche se le buone notizie per la Norvegia finiscono qui, dal momento che Haugan è uscito e come detto Kristoffersen (leader di specialità) ha fatto tanta, troppa fatica. Fuori dai primi 15 Pinheiro Braathen.

Noel, crisi infinita: altra uscita nella prima manche

La grande delusione di serata, però, risponde al nome di Clement Noel, la cui gara è durata lo spazio di una manciata di porte, nemmeno il tempo di transitare alla prima fotocellula del rilevamento cronometrico. La crisi del fuoriclasse transalpino prosegue senza sosta: per la terza volta nelle ultime 4 gare disputate non riesce a concludere la prima run, tanto che le vittorie di inizio stagione a Levi e Gurgl oggi sembrano lontane come non mai.

I francesi proveranno a tirarsi su il morale puntando su Steven Amiez, che ha saputo limitare i danni chiudendo a 99 centesimi, appena davanti a Kristoffersen. Su una pista dura ma non troppo, complice la nevicata della notte scorsa, pochi hanno saputo interpretare il tracciato nella giusta misura. McGrath in questo è stato perfetto: ha fatto la differenza nei tratti più filanti, e nella seconda si ritroverà a gestire un lauto vantaggio. Solo Kristoffer Jacobsen è sembrato riuscire a tenere il suo stesso ritmo, ma ha pagato a caro prezzo una sbavatura uscendo di pista quando a metà gara era in linea con i tempi del norvegese.

Vinatzer, che peccato: inforca a 4 porte dal traguardo

L’Italia al solito s’è appellata ad Alex Vinatzer, che sul più bello ha rovinato tutto: miglior crono nel primo intermedio, assolutamente in linea con McGrath fino a metà gara, sul ripido ha perso un po’ di fluidità, ma ha commesso soprattutto un errore grave a 4 porte dall’arrivo, finendo per incrociare le punte e trovando un’inforcata millimetrica, smascherata al replay (aveva chiuso a poco più di due secondi, con buone possibilità di poter correre nella seconda). Così l’unico italiano a qualificarsi per la seconda manche è il sempreverde Stefano Gross.

Slalom Speciale Madonna di Campiglio: classifica prima manche