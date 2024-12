Sci alpino, slalom Val d’Isere: Amiez non fa rimpiangere Noel, Italia a ranghi ridotti, il migliore è Vinatzer

Nella prima manche dello slalom francese è Amiez a far segnare il miglior tempo in assenza del suo connazionale. Italia indietro ma con tre azzurri che prenderanno parte all seconda prova

Condizioni ancora molto complicate in Val d’Isere e dopo un gigante dalle mille difficoltà, anche lo slalom mette gli atleti di fronte una situazione piuttosto spinosa. Alla fine il miglior tempo è del padrone di casa Sebastien Amiez ma la seconda prova sarà molto aperta considerando lo stato della pista e della neve. Italia a ranghi ridotti ma che manda tre atleti su quattro alla seconda manche.

Amiez centra una super manche, preoccupazione per Noel

Lo slalom speciale di Coppa del Mondo continua a parlare francese, almeno dopo questa prima manche. Non c’è Clement Noel che nelle prime gare si era dimostrato come l’uomo da battere ma il transalpino non ha preso parte alla prova in casa dopo la botta alla caviglia rimediata nella gara di gigante di ieri. “La caviglia mi fa troppo male – ha detto il francese – le ho provate tutte ma c’era il rischio di peggiorare la situazione, ora mi devo concentrare sul recupero per tornare in gara il prima possibile”.

Dietro al francese Amiez si conferma il norvegese Kristoffersen, uno dei più costanti in questa prima parte della stagione e tra i migliori si rivede anche l’austriaco Feller che dopo aver conquistato la coppa di specialità lo scorso anno, ha cominciato con qualche errore di troppo. Prova da dimenticare invece per Pinheiro Braathen che dopo il podio negli Stati Uniti finisce lontanissimo dai migliori.

Vinatzer non riesce a incidere

Alex Vinatzer continua a pagare una forma fisica non proprio eccezionale e anche nella prima manche in Val d’Isere non riesce a portare a casa un risultato importante dopo qualche errore di troppo nella parte alta del tracciato. L’azzurro finisce a oltre 2 secondi dalla prima posizione occupata dal francese Steven Amiez. Non va molto meglio a Stefano Gross che su una pista che comincia a rovinarsi non riesce a trovare il ritmo e finisce anche lui piuttosto lontano dalle prime posizioni ma comunque qualificato alla seconda manche. Si qualifica per il rotto della cuffia anche Tobias Kastlunger, mentre finisce lontanissimo dalle posizioni che contano Filippo Della Vite.

Slalom speciale Val d’Isere, l’ordine d’arrivo:

Questo l’ordine d’arrivo della prima manche dello slalom speciale maschile in corso in Val d’Isere:

S. Amiez (FRA) in 47”44 H. Kristoffersen (NOR) a 0”32 M. Feller (AUT) a 0”66 T. Haugan (NOR) a 0”82 A. McGrath (NOR) a 0”83

Gli italiani