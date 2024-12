Sci alpino gigante Val Badia, la sorpresa la firma Zubcic: l’Italia si aggrappa alla speranza De Aliprandini

Prova da dimenticare per i colori azzurri in Val Badia, sulla difficilissima pista italiana l’unica nota positiva è quella di De Aliprandini che comunque deve provare una rimonta. Fuori Borsotti e Della Vite

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia si aggrappa a Luca De Aliprandini, il veterano azzurro è l’unico della truppa a tirare fuori una buona prestazione nel gigante in Val Badia. La vittoria di Mattia Casse avrebbe dovuto galvanizzare l’intera squadra ma al momento i segnali positivi tardano ad arrivare.

Zubcic è la sorpresa, Odermatt insegue

La sorpresa del giorno è quella firmata dal croato Zubcic che sfrutta alla perfezione il secondo pettorale di partenza, la sua è una prova di assoluto livello e chiude la prima manche in prima posizione ma in una gara che resta completamente aperta per la vittoria finale. Alle sue spalle per soli 5 centesimi si piazza il norvegese Steen Olsen, mentre il “cannibale” Marco Odermatt si deve accontentare del terzo posto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Male Vinatzer, fuori Borsotti e Della Vite

De Aliprandini ci prova, dopo alcune prove molto positive in Coppa del Mondo, l’azzurro è molto atteso in Val Badia. Ma un errore nel corso della prima prova, lo costringe a fare un numero solo per rimanere in gara e alla fine arriva una posizione nelle retrovie che lo costringerà a fare ancora una grande rimonta nella seconda manche. Prova da dimenticare per Alex Vinatzer, l’azzurro mette in pista tutta la voglia di fare bene ma conferma lo scarso stato di forma in questa stagione e finisce lontanissimo dai migliori.

Finisce prima del previsto la prova di Giovanni Borsotti in grande crescita in questa stagione. L’azzurro fa una buona prima parte ma con la pista che si rovina commette un errore da cui non riesce a recuperare e finisce fuori. Partenza splendida per Della Vite che dopo un ottimo intertempo rimedia l’ennesima uscita anticipata di questa stagione fino a questo momento molto sfortunata. Per lui il quarto gigante senza un piazzamento.

Slalom gigante Val Badia, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo dello slalom gigante di Coppa del Mondo in Val Badia:

F. Zubcic (CRO) in 1’16”08 A. Steen Olsen (NOR) a 0”05 M. Odermatt (AUT) a 0”19 H. Kristoffersen (NOR) a 0”29 T. Haugan (NOR) a 0”44

Gli italiani: