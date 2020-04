Sci azzurro, la Schnarf si ritira

La 35enne “Fiamma Gialla” di Valdaora (BZ) Johanna Schnarf appende gli sci al chiodo. Una delle punte di diamante della velocità azzurra, grande interprete in 15 anni di carriera ad alti livelli in Coppa del Mondo nelle specialità del supergigante, discesa libera e combinata, ha deciso di dare l’addio all’attività agonistica. Un passo sicuramente non facile da affrontare per “Hanna” che, nella sua carriera, ha ottenuto tanti risultati di assoluto prestigio ma ha anche diversi momenti di sofferenza a causa di numerosi infortuni che ne hanno dolorosamente segnato il fisico, caduta dopo caduta, operazione dopo operazione.

A Johanna, la cui decisione è maturata con grande serenità e consapevolezza, va un grande GRAZIE da parte di tutta la famiglia gialloverde per lo straordinario impegno profuso in questi anni di sport ad altissimi livelli e per il coraggio, la tenacia, lo spirito di sacrificio e di appartenenza con i quali ha sempre alimentato, in piena sintonia con i valori della Guardia di Finanza, la sua splendida carriera sportiva.

Specialista delle prove veloci e della combinata, ha debuttato in Coppa del Mondo nel dicembre 2004 nel supergigante di Lake Louise. Atleta dotata di grandissima tenacia, ha conquistato due secondi posti nel “Circo Bianco” (discesa libera Crans Montana 2010 e supergigante Cortina d’Ampezzo 2018). Ai Giochi Olimpici di Vancouver 2010, dove era stata chiamata per sostituire l’infortunata Nadia Fanchini, ha sfiorato il podio concludendo con un amaro quarto posto la gara di supergigante. Infortunatasi a sua volta nel settembre 2012 nel corso di un allenamento in Argentina (rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro), Johanna è rientrata alle gare nella stagione successiva ricominciando gradualmente a risalire le classifiche ottenendo diversi piazzamenti nella top ten e sfiorando in varie occasioni il podio. Un podio che per “Hanna” è stato spesso stregato, come in occasione dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 quando si classificò al 5° posto nel supergigante a soli 5 centesimi dal bronzo e a 16 dall’oro. Archiviata quella che era stata comunque un’ottima stagione, la Schnarf si infortuna nuovamente in un allenamento a Copper Mountain in vista delle gare nordamericane di Coppa del Mondo. Una caduta che gli è costata la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra e che ha costretto l’altoatesina a tanti sacrifici per rimettersi, a 35 anni, nuovamente in pista iniziando nell’agosto scorso con i primi allenamenti sugli sci sul ghiacciaio dello Stelvio. Sensazioni discontinue sul suo stato di forma hanno portato Hanna alla decisione, presa con grande serenità, di lasciare l’attività agonistica.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 10:39