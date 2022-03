Sci, Brignone: “In Gigante non c'è niente”

13-03-2022 14:38

Federica Brignone si è laureata campionessa del mondo di Supergigante nello sci alpino. Ma se guarda alle discipline tecniche femminili, vede poco. Per non dire niente. E’ molto critica, parlando alla Rai: “Io dico che in gigante non c’è… niente, se penso che alle finali di Aspen eravamo in 7… A parte Roberta Melesi, dietro c’è poco. In slalom, a mio avviso, le giovani non sono male ma di certo hanno una pressione importante addosso”. La sciatrice valdostana aggiunge: “Io le ho viste sciare e hanno il livello di quelle che oggi sono nelle 30. E’ difficile aggiungere altro, non vivendo questa squadra da dentro, mi dispiace molto della situazione”.

