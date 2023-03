Sci, Cdm Soldeu: Shiffrin leader della prima manche di gigante

Fuori Federica Brignone, Bassino terza

19-03-2023 10:26

Nella prima manche di gigante femminile a Soldeu, ultima gara di Coppa del mondo di Sci della stagione, è Mikaela Shiffrin a guidare la prima parte, in attesa della seconda manche che inizierà alle 12. Amara la performance di Federica Brignone, che deve dire addio al podio della generale di Coppa del Mondo. Seconda dietro a Shiffrin Valerie Grenier a +0,62. A +0,63 da Shiffrin, la nostra Marta Bassino, ad un passo dal podio di specialità: basterà arrivare in zona punti alla cuneese, che punta però dritta alla top 3 di giornata trovandosi terza in graduatoria. Lara Gut-Behrami, sesta oggi, è già certa del secondo posto in classifica di specialità.

CLASSIFICA 1^ MANCHE GIGANTE FEMMINILE SOLDEU

1° Mikaela Shiffrin in 56”60

2° Valérie Grenier + 0”62

3° Marta Bassino + 0”63

4° Maryna Gasienica-Daniel + 0”65

5° Thea Louise Stjernesund + 0”71

6° Lara Gut-Behrami + 0”80

7° Tessa Worley + 1”05

8° Ricarda Haaser + 1”20

9° Ana Bucik + 1”27

10° Ragnhild Mowinckel + 1”36

DNF Federica Brignone