Sci, Coppa del Mondo: Kilde vince SuperG e classifica generale

06-03-2022 12:41

E’ sempre Kilde. Il 29enne norvegese ha trionfato nel SuperG di Kvitfjell e con questa vittoria Kilde si è aggiudicato la coppa di specialità: Odermatt non potrà infatti raggiungerlo alle finali di Courchevel-Meribel.

Con il quarto successo stagionale in superG, Kilde ha anche eguagliato il record di 4 vittorie di due miti come Hermann Maier (97/98, 98/99 e 99/2000) e Aksel Lund Svindal (2012/13). Kilde avvicina anche Odermatt in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, ora il distacco è sotto i 200 punti.

Tornando al SuperG a Kvitfjell, Paris il migliore degli italiani col quarto posto, dietro a Crawford secondo e Mayer terzo.

L’ordine d’arrivo del SuperG di Kvitfjell

1- Aleksander Aamodt Kilde 1’25.91

2- James Crawford +00.07

3- Matthias Mayer +00.12

4- Dominik Paris +00.21

5- Beat Feuz +00.31

OMNISPORT