Sci di Fondo, Pellegrino: "Ora mi prendo una pausa"

05-12-2022 11:59

Buon inizio di stagione per il fondista italiano Federico Pellegrino.

Su sei gara ha portato a casa ben due podi, con prima il terzo piazzamento nella 20 km a inseguimento a tecnica libera di Ruka (Finlandia) e poi, nell’ultimo weekend il secondo posto nella sprint di Lillehammer (Norvegia).

“Che bello iniziare la stagione così! 6 gare in 10 giorni tra Finlandia e Norvegia: primo podio distance, podio sprint e altre belle soddisfazioni di cui sono molto fiero – ha scritto Pellegrino sul proprio profilo Facebook -. Grazie a chi continua a credere in me, siete il fuoco che mi spinge a superare i miei limiti – poi ha aggiunto – Ora per me è tempo di prendermi una pausa dalle gare, cose importanti stanno per accadere”.