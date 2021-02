Sci: Federica Brignone è al comando al termine del SuperG

Prima manche a tinte azzurre nel SuperG valido per la combinata femminile dei Mondiali: sulla Olympia delle Tofane al comando c’è Federica Brignone davanti a Elena Curtoni, staccata di un solo centesimo. Poi Shiffrin, Ledecka e Gisin, 90 centesimi di ritardo per Marta Bassino.

“Sono soddisfatta, non ho fatto una prova perfetta ma sono contenta di come ho sciato – ha spiegato Federica Brignone al termine della prova -. Arrivare al traguardo e vedere la luce verde è stata davvero una bella soddisfazione. La neve è più dura e compatta, per lo slalom sarà ghiacciato. Sarà una bella occasione per me. Negli ultimi giorni mi sono allenata, ieri la neve era dura. Io la preferisco, sto sciando bene in slalom, ma adesso devo farlo in gara”.

La valdostana che nella disciplina ha vinto la Coppa del mondo nel 2019-20, ha chiuso in 1’22”11, al termine di una buona prova, seppur con qualche sbavatura. L’azzurra vanta un centesimo di vantaggio su una spledida Elena Curtoni e 6 sulla statunitense Mikaela Shiffrin.

La partenza della seconda manche è prevista per le 14.10 di questo pomeriggio.

