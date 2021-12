Sci, Gigante a Lienz. Goggia: "Solo questione di tempo"

27-12-2021 17:28

Dopo la pausa natalizia torna lo sci e torna il Gigante previsto, domani, 28 dicembre, a Lienz, in Austria.

Le azzurre hanno parlato della gara di domani che non vedrà in pista la Shiffrin, risultata positiva al Covid.

Marta Bassino reduce dal podio di Courchevel: “Il podio di Courchevel mi da ridato un po’ di fiducia e di consapevolezza. Ho passato i due giorni di Natale in famiglia, per poi spostarmi a Dobbiaco dove oggi abbiamo fatto allenamento in condizioni ottimali: guardiamo avanti in vista di domani. Lienz è una pista molto bella, che mi piace molto, dove due anni fa ero salita sul podio e sono molto contenta di poterci gareggiare nuovamente. Non ho ancora avuto modo di mettere i piedi in pista ma i tecnici hanno riferito di ottime condizioni”

Sofia Goggia, che, per ora non ha raccolto molto in Gigante: “Peccato per Courchevel, ma non si vive nel passato. Nonostante il risultato penso che la sciata in questa disciplina ci sia, è solo questione di tempo per mettere insieme i pezzi. Una pista molto vecchia maniera, un po’ storta con molti dossi ed un passaggio nel bosco: una bella pista da gigante”

Infine le dichiazrioni di Federica Brignone: “Lienz è una tappa sempre molto bella, un gigante molto ben preparato: peccato per l’assenza del pubblico. Questa è una pista che mi piace moltissimo, abbastanza tecnica, dove però bisogna spingere per fare una bella gara. A Courchevel non sono riuscita ad esprimermi, però sto sciando bene, ho i tempi giusti e spero di riuscire a dare il mio massimo, di far vedere quello che sto facendo in allenamento cosa che non ho fatto nella tappa francese”.

