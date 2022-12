10-12-2022 13:38

Non c’è storia.

Marco Odermatt vince anche Val d’Isere, raddoppia in gigante e si conferma ancora una volta sul podio per l’ennesima volta in questa stagione. Lo sciatore svizzero, classe 1996, ottiene il miglior tempo di manche nonostante la pista non fosse in condizioni ottimali.

Per l’elevtico sono 10 i podi consecutivi in gigante e 14 sono le vittorie in carriera.

Secondo posto per Feller e terzo per Kranjec.

In chiave azzurra buoni segnali. Il classe 2001 Filippo Della Vite finisce dodicesimo, davanti proprio all’altro azzurro Maurberger.