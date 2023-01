Sci, il più forte è sempre Odermatt: vince il Gigante di Adelboden

07-01-2023 14:57

Quinta vittoria in sei giganti stagionali per Marco Odermatt, che si conferma leader della specialità. Terzo secondo posto per Kristoffersen che non ha potuto fare di più, terzo posto per un altro svizzero Meillard. In chiave azzurra buon undicesimo podio per Filippo Della Vite, miglior piazzamento in carriera in Coppa del Mondo per l’italiano.

Questa dunque la classifica finale:

1 Marco Odermatt (SUI)

2 Henrik Kristoffersen (NOR) +0.73

3 Loic Meillard (SUI) +1.66

4 Manuel Feller (AUT) +2.27

5 Zan Kranjec (SLO) +2.40

6 Alexis Pinturault (FRA) 2.50

7 Marco Schwarz (AUT) +2.56

8 Gino Caviezel (SUI) +2.77

9 Aleksandr Aamodt Kilde (NOR) +2.99

10 Filip Zubcic (CRO) +3.33

11 Filippo Della Vite (ITA) +3.36