Sci, Kjetil Jansrud si ritira

28-02-2022 17:45

Kjetil Jansrud dopo oltre 20 anni di carriera dice basta e appende gli sci al chiodo. A dirlo lui stesso attraverso un lungo post sui social: le discese, che si terranno proprio nella sua Norvegia di Kvitfjell, in programma venerdì e sabato, saranno le ultime gare della sua lunga carriera.

La parola fine verrà scritta sulla neve di casa dopo essersi regalato anche la quinta edizione dei Giochi, a cui ha preso parte anche come portabanidiera.

Su Instagram ha detto: “La discesa di sabato a Kvitfjell sarà la mia ultima gara per gli “Attacking Vikings. È stato un turbinio di pensieri che ha portato a questa decisione: ritirarsi da qualcosa che hai fatto per tutta la vita non è facile, ma sono molto felice di aver scelto di farlo a Kvitfjell, dove ho vinto la prima volta nel 2012 e dove ho corso davanti a famiglia e amici ogni anno da quei tempi. Sono praticamente cresciuto in questa zona e vorrei poter esprimere la gratitudine che provo. In questi tempi pericolosi, il mio ritiro non conta, tutti i miei pensieri e le mie speranze vanno al popolo ucraino. Non vedo l’ora di passare più tempo con la mia famiglia e i miei cari, l’unica cosa che conta. Ci saranno tante persone da ringraziare – compresi tutti voi che mi avete dato sostegno per così tanto tempo – dopo che avrò disputato le mie ultime gare”.

OMNISPORT