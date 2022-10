Sci: la slovena Meta Hrovat si ritira a 24 anni

24-10-2022 22:36

La slovena Meta Hrovat si ritira dal mondo dello sci a soli 24 anni, all’inizio di quella che avrebbe dovuto essere la stagione della ripartenza, dopo un anno difficile e sfortunato culminato con l’infortunio nella gara di Lenzerheide.

La causa sarebbe un problema al ginocchio destro, in realtà mai operato e proseguendo con una terapia conservativa per tornare ad allenarsi sugli sci durante l’estate, senza tuttavia riprendere completamente le gare.

“Lo sci ha rappresentato proprio questo: per gran parte della mia vita, mi sono dedicata allo sport interamente, con tutto il cuore. Sono arrivata ad un punto in cui non sono più pronta a dedicarmici abbastanza da raggiungere i risultati che voglio: è difficile da accettare di aver perso quella scintilla negli occhi e il desiderio che mi ha guidata in un percorso pianificato per tutta la carriera. La decisione che ho preso è stata sicuramente una delle più difficili della mia vita, sono estremamente felice di averla presa in modo abbastanza sano (il ginocchio mi fa ancora venire il mal di testa, ma starò bene). Non ho idea di cosa mi aspetta nella vita, ma sono sicura di partire per una nuova avventura”, ha spiegato su Instagram.