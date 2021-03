Sci, Lar Gut commenta gli ultimi incidenti in gara

In Val di Fassa, oltre le gare e la vittoria di Federica Brignone sono arrivate anche brutte notizie con le rovinose cadute della norvegese Lie e dell’austriaca Schneeberger.

A commentare quello che è successi in SuperG, anche la sciatrice svizzera Lara Gut Behrami: “Fa tanto male vedere atlete che cadono così e che poi subiscono incidenti gravi. La stanchezza a questo punto della stagione si fa sentire per tutte, io stessa l’ho accusata nell’ultima gara, domenica. Ecco, tre gare in velocità in tre giorni sono davvero tante, anche perché di fatto sono cinque in cinque giorni, con le prove della velocità. Basta davvero un attimo per compromettere tutto, soprattutto in condizioni più difficili, cioè quelle che stiamo vivendo, quando non si ha tempo per riposare. Non vedo l’ora di poter tornare a casa e staccare la spina per un paio di giorni”.

Al termine della Coppa del Mondo mancano 8 gare.

