Sci, Matteo Franzoso in coma a Santiago: brutta caduta in allenamento a La Parva, importante trauma cranico

C'è ansia per le condizioni del 25enne genovese in forza nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, cresciuto al Sestriere: è ricoverato in terapia intensiva.

Il mondo dello sci italiano è in ansia. Brutte notizie arrivano dal Cile, dove gli specialisti della velocità preparano la prossima stagione a La Parva. In allenamento Matteo Franzoso, 25enne genovese in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, ha riportato una brutta caduta con un serio trauma cranico. Per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale a Santiago, in terapia intensiva e in coma farmacologico.

Franzoso, brutta caduta in allenamento a La Parva

Da chiarire le dinamiche che hanno portato all’incidente di Franzoso, cresciuto sciisticamente al Sestriere. La FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, non ha fornito troppi dettagli, limitandosi a specificare come il 25enne abbia rimediato un “importante trauma cranico” ed è attualmente ricoverato presso una clinica di Santiago, mantenuto dai sanitari in terapia intensiva e in coma farmacologico per poter approfondire la situazione clinica del discesista azzurro”. Una notizia choc per il mondo dello sci, ancora turbato dalla scomparsa di Matilde Lorenzi, avvenuta a ottobre dell’anno scorso.

Lo sciatore genovese ricoverato in clinica a Santiago

Tempestivi i soccorsi, come sottolineato dalla stessa FISI: “Dopo la caduta in pista, i soccorsi sono stati immediati, e Franzoso è stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena, dove può contare sul miglior soccorso medico locale”. Ovviamente c’è trepidazione per le sue condizioni: “La Commissione medica della FISI è in continuo contatto con i sanitari cileni, che stanno monitorando la situazione. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del giovane atleta azzurro”. L’incidente, naturalmente, ha turbato tutta la comitiva azzurra in Cile. Gli allenamenti sono stati immediatamente – e comprensibilmente – sospesi.

Chi è Matteo Franzoso: il miglior piazzamento a Cortina

In attesa degli aggiornamenti, gli appassionati italiani non possono far altro che sperare in bene. La caduta di Franzoso sulla pista situata nelle Ande inaugura come peggio non si poteva una stagione che avrà il suo momento culminante nelle gare olimpiche di Milano e Cortina. Il discesista genovese ha come miglior piazzamento in Coppa del Mondo un 28mo posto in Super G proprio a Cortina nel 2023. A gennaio 2025 ha chiuso 38mo nel SuperG e 49mo nella libera a Kitzbuhel. Sui social tanti i messaggi di sostegno e vicinanza a Franzoso, aspettando buone notizie dai prossimi bollettini.