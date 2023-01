Sci, non sorridono Bassino e Curtoni

14-01-2023 15:20

Nel Super G sulla Karl Schranz” di St. Anton torna sul podio, dopo 10 mesi Federica Brignone. Non va però al meglio per le altre azzurre in gara, nona Marta Bassino che a fina gara ha detto: “Parte Iniziale e parte finale in cui ho perso un po’. In generale avrei potuto sciare meglio, mi son sentita un po’ così perché non era facile trovare il giusto compromesso per spingere forte le curve, sotto girava tanto e la sensazione sotto gli sci era strana. Ho guardato Federica, che ha sciato veramente forte, e lo rifarò a video in modo tale da prendere spunto per domenica”.

Rammaricata anche Elena Curtoni, 13esima: “Ho sbagliato tanto, ma le gare son così e io ci ho provato. Le sensazioni son state strane per tutta la gara, si guarda avanti, si gira pagina e si pensa alla prossima”.