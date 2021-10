Sci, Paris: "Proverò a diventare il Jacobs di Pechino"

Al Festival dello Sport, tra i tanti campioni presenti c’è stato anche Dominik Paris. Lo sciatore 31enne azzurro è carico per le Olimpiadi invernali in programma in Cina nel 2022.

Paris, che in carriera ha conquistato una medaglia d’oro vinta nel supergigante ai Campionati mondiali nel 2019 e una Coppa del Mondo nella stessa specialità, spera di poter ripetere le gesta dell’eroe dei Giochi estivi: “Diventare il Jacobs della velocità? Ci provo, lui mi ha regalato grandi brividi come del resto a tutti a Tokyo, io farò del mio meglio a Pechino. Ma voglio andare forte già dall’inizio della stagione, devo meritarmi la convocazione”.

Dopo un grave infortunio a un ginocchio e un anno all’insegna del Covid, Paris è convinto di una cosa: “Sarà la stagione più bella della mia carriera, non siamo andati in Argentina, non sappiamo ancora il protocollo anti Covid di Pechino, ma anche se saremo nella Bolla cercherò di portare a casa una medaglia. Lavoro solo per quel grande obiettivo”.

