Sci: Paris verso Kvitfjell, dopo le prove spiega: "Mi sono sentito bene"

02-03-2022 15:33

Prima prova per gli azzurri dello sci sulla Olympiabakke di Kvitfjell, dove avranno luogo le ultime prove di Coppa del mondo di velocità prima delle finali di Courchevel-Meribel.

Il miglior tempo è stato quello dell’americano Ryan Cochran-Siegle in 1’45″68, davanti al padrone di casa Aleksander Aamodt Kilde per 20 centesimi e allo sloveno Bostjan Kline per 32.

Mattia Casse è il migliore tra gli azzurri con il 16/o tempo a 1″32 da Cochran, mentre è 20/o Dominik Paris a 1″45 e 22/o è Matteo Marsaglia con 1″73 di svantaggio. Quindi Guglielmo Bosca a 2 secondi netti dal primo.

Paris, ha spiegato: “Mi sono sentito bello solido in questa prova, ho cercato di capire le linee da fare in gara. C’è ancora in po’ di neve all’interno, caduta qualche giorno fa e quindi il fondo è un po’ molle. Penso che per la gara ci saranno però ottime condizioni, almeno così dice il meteo. Oggi c’era vento, ma domani danno miglioramento e poi dovremmo essere a posto. Con poca neve in generale, la pista risulta abbastanza piatta, con poco movimento e piuttosto veloce”

