Sci, riparte la stagione. Brignone: "Fisicamente sto bene"

20-09-2022 15:39

Sono settimane di preparazione per la Nazionale italiana di sci. Il gruppo azzurro è da fine agosto sulle nevi di Ushuaia (Argentina).

Mancano ancora alcuni giorni di lavoro e poi tutto il gruppo azzurro rientrerà in Italia il 23 settembre in vista della prossima stagione. Al lavoro tutto il gruppo principale, comprese Marta Bassino, Sofia Goggia e Federica Brignone.

Quest’ultima ha parlato alla FISI della sua condizione fisica, con qualche acciacco di troppo e delle ambizioni per la stagione e per il nuovo inizio.

“La mia gamba sinistra sta molto meglio – ha spiegato -. Sono arrivata in Argentina con il dubbio di non sapere se fossi riuscita a completare lo stage, tuttavia il buon lavoro atletico svolto durante l’estate è servito molto e mi ha aiutato a superare l’incertezza”.

E poi: “Fisicamente mi sento a posto, sugli sci sto molto meglio rispetto a qualche tempo fa, mi manca forse un pizzico di quella fiducia che arriva solamente con l’allenamento in pista. Abbiamo ancora alcune di settimane per rifinire la condizione prima dell’esordio in Coppa del Mondo a Soelden. Le condizioni della neve a Ushuaia sono state ottime, abbiamo avuto numerosi giorni positivi, il meteo è stato favorevole”.