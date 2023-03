Sci, slalom di Are: Shiffrin leggendaria, vince e supera Stenmark

L'americana solo ieri aveva agganciato il mito svedese e oggi l'ha superato, imponendosi con ampio margine sulle altre

11-03-2023 14:41

Leggendaria Mikaela Shiffrin. La sciatrice di Vail ha dominato anche lo slalom di Are, superando nella classifica di tutti i tempi un mito come Ingemar Stenmark, solo ieri agganciato a 86 vittorie in Coppa del mondo e oggi superato. L’americana non ha dato scampo alle avversarie, finite lontanissime. Ha superato quota 2 mila punti nella classifica generale (2025), con Petra Vlhova seconda a 1003 punti di distanza. Nella classifica di slalom arriva a 885 punti, con 275 di margine su Wendy Holdener.

Al traguardo, oggi, proprio, Holdener è arrivata seconda, ma staccata di 92 centesimi. A completare il podio Anna Swenn Larsson, a 95 centesimi. Quarta Paula Moltzan a 1.54, poi Laurence St-Germain a 1.59, quindi Lena Duerr a 2.03, Melaine Meillard a 2.18 , Leona Popovic a 2.43, Anna Bucik a 2.47 e decima Cornelina Oehlund a 2.50. Diciannovesima è arrivata Marta Rossetti a 3.30, 27esima Anita Gulli a 11.56.