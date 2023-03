Sci, slalom donne: Vlhova prima a metà gara, Shiffrin quarta

A Soldeu miglior tempo per la slovacca che ha sfruttato il pettorale numero uno, facendo la differenza nell'ultimo tratto

18-03-2023 11:20

Sorpresa nella prima manche dello slalom femminile di Soldeu: al comando non c’è Mikaela Shiffrin, solo quarta, ma la slovacca Petra Vlhova, scesa con il pettorale numero uno e che ha fatto la differenza nell’ultimo tratto. A 32 centesimi c’è la croata Leona Popovic, per lei sarebbe il primo podio in carriera. Terza a 56 centesimi la svedese Anna Swenn Larsson a 56 centesimi, tre in più per l’americana Mikaela Shiffrin, a causa di un errore nel finale.

Quinta troviamo la svizzera Wendy Holdener a 1.16, poi la slovena Ana Bucik e l’americana Paula Moltzan, a 1.29. A completare la top 10 troviamo la tedesca Lena Duerr a 1.48, la norvegese Mina Fuerst Holtmann a 1.75 e la canadese Laurence St-Germain a 1.77.