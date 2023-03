Sci, slalom speciale uomini: Zanhaeusern guida la prima manche

Ultima gara delle finali di Soldeu

19-03-2023 12:07

Dopo la prima manche dello slalom speciale uomini di Soldeu, ultima gara della stagione 2022-23 della Coppa del mondo di sci alpino maschile, è al comando con il tempo 57.89 lo svizzero Ramon Zenhaeusern. Dietro di lui il norvegese Lucas Braathen in 58.15 e l’austriaco Fabio Gstrein in 58.44.

Dei quattro azzurri in gara, il migliore è stato Tommaso Sala, 14.mo, con il tempo di 1.00.13. A seguire ci sono Alex Vinatzer 19/o in 1.00.42, il piemontese di 20 anni Corrado Barbera, campione mondiale juniores, 22/o in 1.01.32 e Stefano Gross 23/o ed ultimo in 1.01.79 .

Seconda decisiva manche, che assegnerà anche la coppa di disciplina, in programma alle ore 13.30.