Sci, Sofia Goggia a Las Vegas per tifare Ferrari: “Torno a Beaver Creek”. Poi il retroscena con Lindsay Vonn a Copper

Giorno di riposo per Sofia Goggia che mette da parte gli allenamenti in vista del ritorno in pista per andare a Las Vegas a fare il tifo per Leclerc e Sainz. E tra le “special guest” spunta anche Marcell Jacobs

Sofia Goggia non si nasconde più. La sciatrice azzurra, che ha deciso di godersi una giornata di riposo e svago andando a Las Vegas per il Gp di F1, ha infatti rivelato di essere pronta al tanto atteso ritorno in gara che avverrà proprio negli States nelle gare veloci in programma a Beaver Creek.

Le parole di Sofia Goggia

La data è segnata sul calendario da tempo. Sofia Goggia aveva messo nel mirino da diversi mesi le gare veloci in programma a Beaver Creek il 14 e 15 dicembre. E ora la conferma sul suo ritorno in pista arriva direttamente da lei, dal box della Ferrari nel GP di Las Vegas: “Tornerò a Beaver Crìek quasi sicuramente, Lindsey Vonn l’ho incontrata in questi giorni di allenamento a Copper. L’altro giorno ha fatto un allenamento in SuperG dove ha fatto registrare il miglior tempo, quindi a tratti scia veramente molto bene. Penso che abbia bisogno di macinare tanti chilometri, di ritrovare un po’ di fluidità ma la classe non la perdi. Io sto molto bene fisicamente, il piede è l’ultimo dei miei pensieri. Ovviamente all’inizio dopo aver sciato praticamente zero ho fatto un po’ di fatica a ingranare, ma in queste giorni ho fatto delle cose buone”.

Goggia: il ritorno e le aspettative

Sofia Goggia nella sua carriera ha abituato i suoi tifosi a dei veri e propri miracoli sportivi. Il suo ritorno sulla neve e sugli sci però non deve essere caricato da eccessive aspettative, il problema al piede sembra essere completamente risolto ma la bergamasca a differenza delle sue compagne di squadra e delle sue avversarie non ha avuto la possibilità di allenarsi nel migliore dei modi possibili. Le prime gare, a cominciare da quelle negli Stati Uniti, serviranno soprattutto a ricostruire la sua fiducia e soprattutto per cercare le giuste sensazioni e la forma che serve per provare a dare battaglia alle migliori.

Parata di stelle dello sport a Las Vegas

Sofia Goggia, ospite della Ferrari, è solo una delle tante stelle del mondo dello sport (e non solo) che hanno deciso di assistere dal vivo al Gp statunitense. Tra i nomi dello sport italiano si è fatto notare la medaglia d’oro olimpica di Tokyo, Marcell Jacobs, accompagnato dalla moglie. E rimanendo in tema di medaglie d’oro veloci, ha fatto la sua comparsa anche il campione di Parigi 2024 Noah Lyles. Nel box Alpine invece è arrivato il golfista Rory McIlroy.