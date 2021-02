Sci, successo in discesa libera per Paris

Buona la prima (a Garmisch) per Domme ovvero per Dominik Paris.

L’azzurro a pochi giorni del Mondiale di Cortina manda un segnale forte e chiaro e trionfa in discesa libera per la prima volta su questa pista, una delle classiche del circuito. L’italiano si piazza primo in 1’33”81 davanti a Feuz e Meyer.

Importante successo che mancava da un po’, per l’esattezza da Bormio 2019: è la prima vuttoria dopo il grave infortunio al ginocchio alla vigilia di Kitzbuehel 2020.

Bene anche Innerhofer che si piazza al quinto posto

OMNISPORT | 05-02-2021 12:56