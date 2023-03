Sci, Vinatzer: “In gigante mi do da 8 a 9, in slalom 6+”

Dopo il quinto posto nell'ultimo slalom della stagione, l'atleta italiano ha analizzato l'anno appena trascorso

19-03-2023 15:43

Alex Vinatzer, rimontando dal 19esimo al quinto posto, ha fatto una piccola impresa nell’ultimo slalom della stagione, a Soldeu. Miglior tempo nella seconda prova e un’analisi schietta: “Ho fatto una bella seconda manche e avevo sette-otto avversari davanti, ma molto vicini e mi sono andati dietro. Sono contento del buon risultato finale”.

Tempo di bilanci: “In gigante mi do da 8 a 9, perché ho fatto uno step in avanti davvero importante. In slalom 6+ perché la medaglia (il bronzo vinto ai Mondiali di Meribel/Courchevel, ndr) ha abbellito la mia stagione, però non posso negare che mi sarei aspettato qualcosa in più. E’ stato un inizio di stagione molto tosto, poi abbiamo capito dove stava il problema e da metà CdM in poi ho trovato una certa costanza di rendimento. Ora bisogna portare tutto quello che si è capito alla prossima stagione”.