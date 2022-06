Sciabola, medaglia d'argento agli Europei per la Gregorio

19-06-2022 20:24

Un’altra medaglia per l’Italia agli Europei di scherma ad Antalya. La salernitana di 31 anni Rossella Gregorio perde la finale della sciabola ma si mette al collo un bellissimo argento dopo un grande percorso, cedendo all’ultimo atto solo all’azera Anna Bashta con il punteggio di 15-9.

Si tratta della seconda medaglia individuale della carriera di Rossella Gregorio agli Europei, dopo un altro argento ottenuto a Tbilisi nel 2017. Si è fermata invece agli ottavi Martina Criscio, sconfitta dalla tedesca Larissa Efler per 15-11. Fuori ai sedicesimi Eloisa Passaro e Michela Battiston.

Diventano nove le medaglie dell’Italia agli Europei di Antalya. Gli azzurri sono primi nel medagliere, staccata la Francia. Solo un oro per la spedizione tricolore, un dato da migliorare nei prossimi giorni per non perdere il primo posto.