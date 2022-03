Scintille in casa Juve: Dybala e Allegri litigano nello spogliatoio

19-03-2022 11:06

La tensione in casa Juve è palpabile. Reduci dall’eliminazione in Champions League, i bianconeri affronteranno domani la Salernitana all’Allianz Stadium. Ma già alla vigilia della sfida, si parte col piede sbagliato: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe stato un litigio tra Paulo Dybala e l’allenatore Massimiliano Allegri, dopo alcune richieste fatte dall’attaccante sugli orari dell’allenamento di oggi.

Facendosi portavoce della squadra, con Cuadrado che gli ha fatto da spalla, ha proposto al mister di lasciare a lui e ai compagni qualche ora di libertà in più. E Allegri non ha reagito come ci si aspettava. Anzi. La proposta è degenerata in un litigio, con Max che ha accusato Dybala: “Proprio tu, Paulo, mi fai una richiesta del genere?”, riferendosi alla fiducia costruita negli anni tra i due.

E il tutto, proprio ad una settimana dal fatidico incontro tra la società e l’agente Jorge Antun, durante il quale si deciderà sulla sorte del numero 10 in bianconero.

OMNISPORT